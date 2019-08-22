Россия может вновь стать членом большой восьмерки только после возвращения Крыма и прекращения боевых действий в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook.

Россия может вновь стать членом "большой восьмерки" только после возвращения Крыма и прекращения боевых действий в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook."Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", — написал Владимир Зеленский.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы в формате G8, который прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. Тогда участники клуба, решив не ехать на очередную встречу в Сочи, собрались в Брюсселе без России.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что наша страна не выходила из G8. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал Путин летом 2018 года.