Мужчины познакомились случайно и вместе употребляли спиртное
Мужчины познакомились случайно и вместе употребляли спиртное
Жителя Киржача подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ночью 19 августа этого года после тушения пожара в доме №16 по улице Жданова сотрудники МЧС сообщили следователям об обнаружении тела мужчины.
На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Оказалось, что мужчина умер не из-за пожара.
Выяснилось, что подозреваемый на вокзале познакомился с 33-летним мужчиной. Употребив алкоголь, они пошли в заброшенный дом, в котором часто пребывают лица с асоциальным образом жизни.
В определенный момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе подозреваемый убил нового знакомого.
Очевидцы - «обитатели» дома ушли до пожара, с их слов ссора между мужчинами возникла из-за мобильника.
33-летний потерпевший гражданин ближнего зарубежья на территории России находился незаконно, подрабатывал, а деньги отправлял семье, в которой воспитывается трое маленьких детей.
Расследование продолжается.