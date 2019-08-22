Мужчины познакомились случайно и вместе употребляли спиртное

Мужчины познакомились случайно и вместе употребляли спиртноеЖителя Киржача подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.Ночью 19 августа этого года после тушения пожара в доме №16 по улице Жданова сотрудники МЧС сообщили следователям об обнаружении тела мужчины.На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Оказалось, что мужчина умер не из-за пожара.Выяснилось, что подозреваемый на вокзале познакомился с 33-летним мужчиной. Употребив алкоголь, они пошли в заброшенный дом, в котором часто пребывают лица с асоциальным образом жизни.В определенный момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе подозреваемый убил нового знакомого.Очевидцы - «обитатели» дома ушли до пожара, с их слов ссора между мужчинами возникла из-за мобильника.33-летний потерпевший гражданин ближнего зарубежья на территории России находился незаконно, подрабатывал, а деньги отправлял семье, в которой воспитывается трое маленьких детей.Расследование продолжается.