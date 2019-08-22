Фигурант планировал использовать похищенные материалы для строительства дома на даче.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Весной текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одной из строительных фирм, сообщивший, что с территории складского помещения были похищены более 10 упаковок утеплителя, регистраторы отопления, кровельные материалы.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастен 34-летний местный житель, ранее работавший в фирме.Оперативники задержали злоумышленника на территории района. Похищенное имущество полицейские обнаружили на дачном участке подозреваемого.Фигурант сознался в совершении кражи, пояснив, что проник на склад, воспользовавшись оставшимися у него после увольнения запасными ключами. Утеплитель, кровельные и прочие материалы подозреваемый планировал использовать для строительства дома.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.