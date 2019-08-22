Жива, но очень ослаблена. Нашли пятилетнюю девочку, которая пропала в воскресенье в селе Степановка под Нижним Новгородом. В поисках были заняты сотни людей — волонтеры, спасатели, полиция, Росгвардия.

Жива, но очень ослаблена. Нашли пятилетнюю девочку, которая пропала в воскресенье в селе Степановка под Нижним Новгородом. В поисках были заняты сотни людей — волонтеры, спасатели, полиция, Росгвардия.Изможденную и замерзшую Зарину волонтеры несут к машине скорой помощи. Делают короткие остановки, чтобы дать девочке немного воды.5-летняя девочка одна пробыла в лесу 3,5 дня. В маечке, шортах и резиновых сапогах на босу ногу. Ребенка нашли в двух километрах от деревни Степановка, откуда Зарина ушла еще в воскресенье днем."Шея у девочки была вся покусана. Поисковики, которые нашли Зарину, рассказывают, что девочка лежала в зарослях кустарника. Стоять на ногах она уже не могла", — говорит Доброволец ДПСЦ "Рысь" Татьяна Солдатова."Она хотела сладкого, была молодцом все это время", — сказал руководитель учебного центра "Ратник" войск Национальной гвардии школы номер 51 (Нижний Новгород) Кирилл Ильин.Волонтеры и оперативные службы сделали почти невозможное. Ведь зона поисков — это 100 квадратных километров непроходимых лесов, оврагов, озер и болот. Прочесывали местность и днем, и ночью, в сильную грозу, в густой туман — не испугал добровольцев даже медведь, на которого наткнулась одна из групп поисковиков.Спасение Зарины в лагере добровольцев называет не иначе, как чудо. Чудо, в которое здесь верил каждый. В глухую деревню Степановка, что на юге Нижегородской области, за эти дни приехали сотни волонтеров из разных областей — от Брянска до Екатеринбурга. В небе кружили вертолеты, озера исследовали водолазы, волонтеры методично, шаг за шагом прочесывали леса — в общей сложности было задействовано более 800 человек. И вот Зарина нашлась.5-летнюю девочку из деревни Степановка доставили в центральную больницу Вознесенска — это ближайшее лечебное учреждение. Сейчас принято решение о перевозке маленькой пациентки в Нижний Новгород. В ближайшие часы прилетит вертолет санитарной авиации.