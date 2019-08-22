Украинский певец Иван Дорн долгие годы придерживался в музыке поп-стиля. Сейчас его песни и образ кардинально изменились.

Украинский певец Иван Дорн долгие годы придерживался в музыке поп-стиля. Сейчас его песни и образ кардинально изменились.На днях исполнитель опубликовал на своей личной странице в Instagram новый снимок. На фото он предстал в очень необычном амплуа: темно-коричневые бархатные штаны, рубашка песочного цвета в вертикальную полоску, темно-синий пиджак с эмблемой тигра и белая повязка со знаком инь-янь.Но самым главным в кадре являются атрибуты, которые Дорн держит в руках – свежая рыба и топор. "Riba-procentsh’itca", – подписал пост музыкант.Подписчикам образ не слишком понравился, сообщает . По их мнению, творчество и имидж артиста в последнее время изменились далеко не лучшую сторону. "Слишком сложно ты стал месить. В какой то артхаус уходишь. Сейчас дюже непонятно стало. Много смыслов", "Вот этот стилек последний вообще не катит!", "Псих!", "Да, Дорн уже не тот... Жаль. Прощай", "Раньше била прическа лучше. А сейчас одет, как колхоз", – критиковали певца злопыхатели."Пел нормальные песни. Сейчас очень странный. Наркота?", – предположил поклонник.Но среди подписчиков Ивана все-таки нашлись те, кто понял тонкую аллегорию и увидели отсылку к роману Федора Достоевского "Преступление и наказание". "Очень тонко и остроумно", – призналась фанатка.