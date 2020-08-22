6 врачей, 16 фельдшеров и 3 медицинские сестры

Такую статистику, с начала 2020 года, приводит Департамент здравоохранения администрации Владимирской области. В ведомстве отмечают, что это на 11 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе новых сотрудников – 6 врачей, 16 фельдшеров и 3 медицинские сестры. В ближайшее время планируется трудоустроить еще 5 медработников – 4 фельдшера и медицинскую сестру.– Среди вновь прибывших докторов – не только врачи скорой медицинской помощи, но и педиатры, психиатр, специалисты других профилей, – отметил Георгий Жуков. – Кроме того, нам удалось привлечь медработников из других регионов – Иркутской и Ивановской областей, Татарстана, Хакасии, Москвы и Санкт-Петербурга.Напомним, в конце прошлого года Владимирская станция скорой помощи а. Более 50 сотрудников скорой подписались под открытым письмом в СМИ, требуявернуть заработную плату на прежний уровень