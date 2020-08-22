Михаил Романычев рассказал о ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе

В обладминистрации надеются завершить строительство 38 объектов к концу года.«Задержки есть, … но мы стремимся догнать графики до конца года», - рассказал директор Департамента архитектуры и строительстваНа сегодняшний день во Владимирской области возводятся 15 ФАПов. Среди них есть объекты в высокой степени готовности. Таким, по словам директора Департамента архитектуры и строительства, является ФАП в Великово Гороховецкого района, который готов более чем на 65 процентов. Эти 15 ФАПов планируется достроить к октябрю.Еще 13 ФАПов проходят процедуру торгов, которая завершится до конца августа.3 ФАПа находятся на стадии проектирования.По остальным, из-за нарушения сроков, пришлось менять подрядчика.