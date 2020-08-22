Михаил Романычев рассказал о ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе
В обладминистрации надеются завершить строительство 38 объектов к концу года.
«Задержки есть, … но мы стремимся догнать графики до конца года», - рассказал директор Департамента архитектуры и строительства
На сегодняшний день во Владимирской области возводятся 15 ФАПов. Среди них есть объекты в высокой степени готовности. Таким, по словам директора Департамента архитектуры и строительства
, является ФАП в Великово Гороховецкого района, который готов более чем на 65 процентов. Эти 15 ФАПов планируется достроить к октябрю.
Еще 13 ФАПов проходят процедуру торгов, которая завершится до конца августа.
3 ФАПа нахо
дятся на стадии проектирования.
По остальным, из-за нарушения сроков, пришлось менять подрядчика.