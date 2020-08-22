Многоквартирный дом на улице Коммунальная, 34 загорелся ранним утром в субботу

В 06-35 22 августа 2020 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Муром, ул. Коммунальная, д.34, кв.6. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 12 кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 6 человек, из них 4 ребёнка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человека.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области