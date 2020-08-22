Отправление в 14.30 и 15.00 с Театральной площади

Начнем с необычного события. Музыкальная экспедиция сегодня впервые побывает на Дюкинском карьере. А завтра уже новая концертная площадка. Подробности прямо сейчас.Встречает эту субботу с нами Артем Маркин.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра: “Ну что, дорогие любители классической музыки, айда с нами на Дюкинские карьеры, и, надеюсь, что все приобрели трансферы для одного из автобусов по выбору. Будет организована экскурсия в заказник благодаря содействию Департамента лесного хозяйства. Сегодня очень интересная программа… с участием Бориса Андрианова, Елены Ревич, Дмитрия Илларионова. Давайте назовём это «классическим миксом» из произведений разных совершенно эпох...»Напомним для слушателей организованы трансферы. Сегодня отправление в 14.30 и 15.00 с Театральной площади