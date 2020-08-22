В этот день, в 1958 году, был торжественно заложен камень в основание монумента в честь 850-летия города

А теперь к достопримечательности Владимира - символу Советской эпохи. 62 года назад в этот день был торжественно заложен камень в основание монумента в честь 850-летия города. Вспомним его историю.Каких только новшеств за всю свою историю не испытала главная площадь Владимира. И в разные времена ее всегда украшали памятники. До революции там стоял бюст камер-юнкеру Пушкину. А в 1917 (где сейчас памятник Ленину) на постаменте Александру II будет водружена даже статуя Свободы. Как опишут ее очевидцы, это была фигура «невероятной бабищи, в руку ей дали красную электрическую лампочку, а внизу приписали «III Интернационал». На самой площади установят также и деревянный обелиск Свободы, который закономерно будет позже заменен памятником вождю мирового пролетариата. Гипсовая фигура Иосифа Сталина простоит до его смерти, и будет убрана в 1954 году.А это кадры самого грандиозного праздника во Владимире. В честь 850-летия основания города. (По советской версии исчисление велось от 1108 года.) Торжества прошли с размахом. Были открыты сразу несколько объектов, среди которых «Парк имени 850-летия», большой памятник Ленину на ул. Горького, мост через Клязьму и монумент на площади Свободы.Камень в его основание будет заложен 23 августа 1958 года. Усеченная, трёхгранная, с вогнутыми внутрь сторонами пирамида, высотой 22 метра, будет изготовлена на Мытищенском заводе художественного литья. Авторы - скульптор Дмитрий Рябичев и архитектор Алексей Душкин. Над монументом будут работать и специалисты Владимирской научно-производственной реставрационной мастерской.В основе - три обобщенных образа, как олицетворение прошлого и настоящего Владимира. Воин, зодчий и рабочий. Каждая из трёхметровых фигур держит свои предметы - меч, капитель колонны и модель трактора "Владимирец". Зодчий знаменует основание города... Над ним медальоны с портретами Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского. Барельефы над воином посвящены защите города от татаро-монгольского нашествия, с портретами Александра Невского и Дмитрия Пожарского. Медальоны на промышленную тему расположили над рабочим, который держит трактор ДТ24 - символ некогда мощного завода.Памятнику исполняется 60 лет. И в силу его возраста к нему пора присмотреться специалистам. Еще в 1995 году указом Президента Бориса Ельцина монумент был взят под государственную охрану. А сейчас остро нуждается в реставрации. Нормативное состояние памятника поддерживает МКУ "Благоустройство". Последняя плановая проверка прошла в мае - сообщили в горадминистрации.