Известный игровой автомат Обезьянки, или Crazy Monkey, представляет собой один из наиболее популярных видеослотов производства именитой отечественной компании Игрософт.

Естественно, «игрушка» входит в перечень игр, представленных на нашем развлекательном портале. Главным персонажем онлайн-слота выступает сумасшедшая обезьянка. Именно поэтому софт получил такое название. Во время игры эти милые и смешные, но весьма изворотливые и хитрые животные будут помогать гемблеру собирать солидные денежные вознаграждения. Но смотрите, чтобы они не обвели вас вокруг пальца, оставив ни с чем.

Бесплатный вариант игры: демоверсия слота

Если вы еще не успели попробовать этот замечательный и прибыльный слот, чтобы в игровые автоматы играть бесплатно обезьянки , запускайте на официальном сайте демонстрационную версию автомата. Деморежим предоставляется в свободном доступе без вложения финансовых средств даже без регистрации на ресурсе.

Даже в тренировочном варианте пользователи смогут провести полноценный геймплей с яркой символикой и всеми дополнительными функциями. Разница состоит только в том, что для игры будут применяться виртуальные кредитные единицы. Так, реальных денег вы заработать не сможете, но получите массу позитивных впечатлений, а также возможность более подробно ознакомиться с процессом геймплея. Когда же будете полностью уверены в своих силах, можете переходить на платный режим.

Характеристики симулятора. Структура слота, символика

Крейзи Манки по своей структуре традиционно предлагает игрокам вращать пять барабанов и активировать любое нечетное количество активных линий из возможных девяти штук. Для получения минимальных выплат достаточно уже трех стоящих друг возле друга на активной полосе аналогичных символических изображений. Не забудьте определиться с нужным размером ставки, ведь от этого будет зависеть и сумма выигрыша.

Геймплей будет проходить в тропических джунглях. Здесь геймер будет иметь дело с различными фруктовыми плодами, а также бабочками, змеями и львами. Ну, конечно же, не обойдется и без сумасшедшей мартышки.

В игре для формирования призовых сочетаний также может использоваться Дикий знак. Это изображение тотема. Он может заменять недостающие картинки, чтобы сложилась призовая последовательность. Таким образом, шансы на победу возрастают. Кроме того, увеличить выплаты можно, пройдя испытания в риск-игре.