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Каким слотам отдать предпочтение?

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Каждую из подобных опций пользователь может активировать лишь при соблюдении конкретных правил. Кроме того, использовать поощрение игрок должен в соответствии со строгими условиями, иначе их начисление будет полностью аннулировано.