Регион продолжает противостоять опасной инфекции.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 23 человека, зараженных коронавирусом, сообщили 22 августа в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Кроме того, за прошедшие сутки скончался еще один больной «китайской инфекцией». Человек не выдержал осложнений. Врачи, несмотря на все свои старания, не смогли его спасти.С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили в общей сложности уже у 6089 человек. Из них 192 скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 5365 человек (плюс 19 за прошедшие сутки).