По мнению политологов, власть Александра Лукашенко зависит от действий президента России. Они считают, что без помощи Москвы лидер Белоруссии не сможет закрепить за собой полномочия.

По мнению политологов, власть Александра Лукашенко зависит от действий президента России. Они считают, что без помощи Москвы лидер Белоруссии не сможет закрепить за собой полномочия.Взаимосвязь деятельности Александра Лукашенко и Владимира Путина оценили Павел Усов и Виктор Корниенко. Аналитики уверены, что президент Белоруссии слишком сильно рассчитывает на поддержку России, пытаясь остаться у власти.Павел Усов полагает, что Лукашенко очень напугали протесты, поэтому он был вынужден обратиться за поддержкой к Путину. По словам руководителя Центра политического анализа и прогноза, страны Запада, США и Евросоюза не стали бы помогать Лукашенко остаться лидером страны после массовых выступлений граждан. "Варианта у Лукашенко было всего два: или уйти в отставку, или прибегнуть к помощи России (политической, экономической и, возможно даже, силовой), чтобы сохранить власть и в перспективе расплатиться за это кусками белорусской независимости.", – считает эксперт.Виктор Корниенко считает, что существует реальная угроза полного захвата белорусского информационного поля. Политик думает, что за поддержку Путина Лукашенко будет расплачиваться всей белорусской экономикой. Эксперт пояснил, что при таком раскладе белорусские налоги будут только расти. Он называет поведение власти Белоруссии беспредельным и рассчитывает на вмешательство европейских парламентариев в режим Александра Лукашенко.