Что не пропустить сегодня?

22 августа - День Государственного флага России. Этому событию тоже посвятят мероприятия в области. Например, если будете в Собинке, то присоединяйтесь . В 10 утра на Центральной площади там начнется культурно-спортивная праздничная программа. А что еще не стоит пропустить сегодня:- На открытые площадки продолжают выходить музыканты Владимирской областной филармонии. Новый проект назвали "Филармония под открытым небом". Сегодня этой площадкой станет Центральный парк культуры и отдыха. Камерный струнный оркестр в 16 часов приглашает на программу "И целого мира мало", а завтра в парке "Дружба" перед публикой выступит Государственный вокально- хореографический ансамбль "Русь" им. Фирсова с программой "Лето красное". Время встречи 13 ч.- Дом культуры молодежи Владимира встречает сегодня всех посетителей после коронавирусных запретов. С 16 до 20 00 там пройдет День открытых дверей. Вас познакомят с ведущими коллективами ДК, творческими мастерскими, звездными исполнителями, вам расскажут все о мастер- классах и пригласят на большой праздничный концерт на площади у Дома Культуры.- Центральный парк Владимира приглашает сегодня на очень большой предшкольный праздник. Там открываются творческие выходные. С 12 до 17 ч вас ждет множество разнообразных мастер- классов,в которых вы абсолютно бесплатно можете принять участие , а также выставки работ мастеров. Участвуют в празднике музыканты и фотографы, танцоры и спортсмены...артисты оригинальных жанров.- Послекарантийный сезон открывают и спортсмены в Гусь- Хрустальном. Там стартует 1-ый этап Кубка области по маутинбайку в дисциплине кросс-кантри. В программе- велодистанции от 4 до 28 километров. Обязательно наличие защитной маски в стартовом городке. Ждут всех поклонников велогонок от 10 лет и младше до ветеранов. Выдача номеров уже с 9.30 до 12 ч. в спортгородке "Атлант" . поторопитесь. Регистрация открыта и в соцсетях.