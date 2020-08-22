Причиной возгорания могли стать нарушения правил эксплуатации объектов размещении отходов

Как отметили специалисты, причиной возгорания могли стать нарушения правил эксплуатации объектов размещении отходов – попадание на полигон легковоспламеняющихся материалов.По состоянию на 8:30 утра 22 августа тление и задымление устранено, проводятся работы по пересыпке грунтов и обваловке карт размещения отходов.Напомним, накануне- крупнейший во владимирской области - накануне заволокло дымом.По информации "Вестей" площадь пожара составила 800 кв.метров. На ликвидации возгорания работало 14 человек