Средства пойдут на создание инфраструктуры, дорог, благоустройство территорий

Два года назад Новый банк развития БРИКС принял решение о предоставлении средств на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия девяти малых городов, имеющих историческое значение. Из Владимирской области в этот список включены Суздаль и Гороховец«Объём вложений в развитие города Гороховца суммарно может составить 2,5 млрд. рублей. Средства пойдут на создание инфраструктуры, дорог, благоустройство территорий», – подчеркнул первый заместитель губернатора Александр Ремига.Всего по проекту БРИКС планируется реставрировать 21 объект. Это объекты культурного наследия федерального и регионального значения, социальные объекты, исторические здания. В проект также попадут 17 улиц и переулков в центре города, отмечает глава районной администрации Дмитрий Наумов