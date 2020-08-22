В ходе проверки поступившей информации предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали 50-летнего приезжего мужчину по подозрению в ложном сообщении о противоправном деянии.В ОМВД России по району Внуково г. Москвы к полицейскому комендантской группы обратился неизвестный мужчина и сообщил о том, что на территории ближайшего аэропорта произойдет противоправное деяние.В ходе проверки указанного объекта и близлежащей территории района предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было. Подозреваемый был задержан. Им оказался 50-летний приезжий мужчина.Следствием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93