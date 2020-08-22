Во Владимире завершился прием документов для участия в конкурсе на пост главы города
Во Владимире завершился прием документов для участия в конкурсе на пост главы города Владимира. Документы соискатели должны были предоставить до 16 часов 21 августа. В настоящий момент на пост мэра претендуют 5 кандидатов:
Андрей Шохин,
глава администрации города Владимира;
Сергей Казаков,
директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс»;
Лев Логинов,
проректор по социальной политике и общим вопросам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Артём Андреев, бывший глава Камешковского района, в настоящий момент безработный
И предприниматель Денис Найденов
Конкурс начнется 3 сентября в 10 часов утра и будет проходить в 2 этапа.