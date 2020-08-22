Во Владимире завершился прием документов для участия в конкурсе на пост главы города

Во Владимире завершился прием документов для участия в конкурсе на пост главы города Владимира. Документы соискатели должны были предоставить до 16 часов 21 августа. В настоящий момент на пост мэра претендуют 5 кандидатов:Андрей Шохин,глава администрации города Владимира;Сергей Казаков,директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс»;Лев Логинов,проректор по социальной политике и общим вопросам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. СтолетовыхАртём Андреев, бывший глава Камешковского района, в настоящий момент безработныйИ предприниматель Денис НайденовКонкурс начнется 3 сентября в 10 часов утра и будет проходить в 2 этапа.