31-й областной фестиваль народного творчества и ремёсел «Золотое кольцо России» и Областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!»

22 августа с 11:00 до 16:00 во Владимире пройдёт 31-й областной фестиваль народного творчества и ремёсел «Золотое кольцо России».На пешеходной улице Георгиевской развернётся «Ремесленная ярмарка», в которой примут участие мастера Владимирской области. Здесь будут представлены все виды ремёсел, бытующие в нашем крае: кузнечное и гончарное дело, художественная обработка дерева, лозоплетение и плетение из природных материалов, вышивка и ткачество, народная кукла и глиняная игрушка. На ярмарке можно не только купить подарки, но и самостоятельно изготовить памятный сувенир.Ярким событием «Золотого кольца России» станет Областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!», в котором примут участие самобытные фольклорные коллективы, ансамбли гармонистов, любительские песенные коллективы и исполнители из Владимира, Гусь-Хрустального, Камешковского, Суздальского и Юрьев-Польского районов