В Александровском и Юрьев-Польском районах сотрудники Госавтоинспекции провели техническое состояние школьных автобусов.

На территории Владимирской области в преддверии и в начале нового учебного года с 20 августа по 11 сентября проводится комплекс профилактических и пропагандистско-воспитательных мероприя­тий «Внимание, дети! Безопасная дорога».Перед началом нового учеб­ного года на особом контроле у сотрудников Госавтоинспекции находятся школьные автобусы. Проверка технического состояния транспортных средств и документации – это основные задачи инспекторов технического надзора Госавтоинспекции.С целью проведения мониторинга готовности транспортного обеспечения образовательных учреждений Юрьев-Польского района к началу учебного года и организации работы по профилактике безопасности дорожного движения 19 августа проведена рабочая встреча с должностными лицами учебных организаций и водительским составом «Школьных автобусов». Всего в Юрьев-Польском районе осуществляется перевозка детей в школы 13 автобусами. Водительский состав - это квалифицированные специалисты, имеющие большой стаж, соответствующие предъявляемым требованиям к водителю школьного автобуса.В ходе встречи инспектор ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитан полиции Сергей Шляпов провел профилактическую беседу, на которой довел требования Правил организованной перевозки групп детей автобусами, Правил дорожного движения, напомнил об ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, рассказал об аварийности во Владимирской области, в том числе и на пассажирском транспорте. Сотрудниками ГИБДД была проверена документация и готовность автобусов к безопасным перевозкам детей.20 августа в Александровском районе прошла проверка 12 школьных автобусов. Инициаторами данного мероприятия высту­пили сотрудники ГИБДД, кото­рых поддержали представители родительской общественности. В ходе встречи инспекторы напомнили водителям и лицам, отвечающим за безопасность детей, основные требования безопасности до­рожного движения при перевозке школьным автобусом. Обратили внимание на места, предусмотренные для размещения ручной клади и верхней одеж­ды, а также на то, снабжены ли все детские сиденья ремнями безопасности. Полицейские попросили не забывать о правилах безопасности и в первый день поездки обяза­тельно напомнить и разъяснить их детям.Подведя итоги встречи, полицейские отметили, что школьные автобусы на территории района готовы к новому учебному году, и учащиеся будут вовремя доставлены к образовательным заведениям.