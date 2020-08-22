Нашедшие его жители не знают, как его назвать. Они засняли неизвестное существо на телефон.

«Что это за зверь такой?»Дело в том, что в редакцию «Вестей» пришел вопрос от судогодцев, которые гуляли по лесу и наткнулись на невероятное… насекомое или животное, рака или краба… Нашедшие его жители не знают, как его назвать. Они засняли неизвестное существо на телефон. Семейная пара увидела такого зверя впервые в обычной луже и не очень обрадовалась. Уж очень они неприглядные. Когда люди пошевелили воду, «хвостики» сразу закопались в мокрый песок. Что это за таинственное существо, мы спросим владимирского ученого, биолога Руслана Жукова. Он с нами на связи.... Руслан, кто это и стоит ли его бояться?Руслан Жуков, биолог: «На самом деле, здесь бояться нечего...Это, на самом деле, безобидные и уникальные объекты животного мира… Летний щитень внесен в Красную книгу Владимирской области. За 200 млн. лет данные организмы фактически не изменились в процессе эволюции...»