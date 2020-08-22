В квартире 66-летнего жителя столицы полицейские обнаружили полимерные пакетики и пластиковую банку с неизвестным веществом, а также предмет, похожий на пистолет...

Сотрудниками ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире 66-летнего жителя одного из домов на Проспекте Буденного полицейские обнаружили 5 полимерных пакетиков с неизвестным веществом, пластиковая банка с тем же составом, а также предмет, похожий на пистолет, и 99 патронов.Согласно экспертному заключению пистолет марки «Марголина» относится к спортивно-тренировочному нарезному огнестрельному оружию отечественного производства и пригоден к стрельбе, а 99 патронов являются боеприпасами. Также в ходе экспертизы было выяснено, что неизвестное вещество зеленого цвета массой 7,2 грамма – марихуана.Следствием отдела МВД России по району Соколиная гора возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73