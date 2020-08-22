«Требований, чтобы вы находились в перчатках нет — ни в аэропорте, ни в отеле. Но сотрудники аэропорта и отелей всегда находятся в масках и перчатках»

Год 2020 выдался особенным. Люди как минимум 2 месяца не путешествовали. А как изменился сам отдых, например, в любимой многими Турции. Спросим у одной из героинь нашей программы Екатерины Беляевой.«… Появились, конечно же, новые правила после карантина, которые не так уж сложно соблюдать. Во-первых, необходимо надеть маску перед входом в аэропорт, и при входе в аэропорт, каждому человеку измеряется температура, в результате чего скапливаются небольшие очереди перед аэропортом, которые, в принципе, быстро расходятся. При посадке вам еще раз промеряют температуру, брызнут дезинфицирующим средством на руки, попросят заполнить анкету — анкета с русским переводом. Ручек для заполнения анкеты не выдают, поэтому об этом надо позаботиться заранее… Требований, чтобы вы находились в перчатках нет — ни в аэропорте, ни в отеле. Но сотрудники аэропорта и отелей всегда находятся в масках и перчатках. Также появилось такое нововведение, что вы не можете сами накладывать себе еду в ресторане. Накладывает еду сотрудник ресторана...»