В светло-зеленой зоне, с индексом R=0.9 – 1.0, находятся и наши соседи – Московская, Ярославская и Ивановская области

Владимирская область вошла в число регионов с положительно-стабильной ситуацией по коронавирусу, сообщает . На карте динамики угасания ковид-19 специалисты центра экономических исследований сгруппировали регионы по цветам. Зеленые, светло-зеленые, желтые и красный участки карты соответствуют разным значениям индекса заболеваемости – R. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.В светло-зеленой зоне, с индексом=0.9 – 1.0, находятся и наши соседи – Московская, Ярославская и Ивановская области