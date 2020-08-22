Директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев рассказал о ситуации на рынке труда во Владbмирской области.

Директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьеврассказал о ситуации на рынке труда во Владимирской области. Согласно официальной статистике, на сегодняшний деньв центрах занятости населения региона на учёте стоит 32 тысячи человек. 30 тысяч из них – признаны безработными. Максимальное пособие – 12130 рублей – получают более 12,5 тысяч безработных, ставших таковыми после 1 марта. К слову, повышенные выплаты для этой категории безработных сохранятся до 1 октября.Андрей Григорьев также отметил, что около 11 тысяч человек в регионе получают минимальное пособие по безработице. Это люди, которые до пандемии не были трудоустроены официально.