Величина прожиточного минимума для всего населения увеличилась на 7,9%.

Сравнительно со 2 кварталом 2019 года денежные доходы населения в регионе снизились на 2,9% - такие цифры приводит Владимирстат в докладе о социально-экономическом положении Владимирской области за прошедшие 6 месяцев 2020 годаВеличина прожиточного минимума во 2 квартале 2020 года составила 11 093 рубля (12 085 – у трудоспособного населения, 9 303 – у пенсионеров и 11 294 – у детей).Стоимость потребительской корзины - 10 391 р. Из них больше половины (5 254р.) владимирцы тратят на покупку продуктов питания. Примерно равные суммы - 2 571 р. и 2 566 р. - жители региона расходуют на не продовольственные товары и оплату услуг.По сравнению с 1 кварталом 2020 г. величина прожиточного минимума для всего населения увеличилась на 7,9%.