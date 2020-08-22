В преддверии нового учебного года сотрудники полиции навестили воспитанников детского дома в Собинском районе.

В преддверии Дня знаний сотрудники ОМВД России по Собинскому району поддержали традиционную акцию «Помоги собрать ребенка в школу». С началом нового учебного года полицейские поздравили воспитанников «ГКУ ВО Собинский детский дом им. С.М. Кирова».В неформальной обстановке правоохранители пообщались с ребятами на тему соблюдения Правилах дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов, необходимости соблюдения мер личной и общественной безопасности. Также полицейские напомнили об ответственности за совершение правонарушений.В ходе встречи сотрудники полиции вручили ребятам подарки: канцелярские принадлежности и сладости, пожелав отличного настроения и побед в новом учебном году.