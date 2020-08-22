В регионе продолжает расти число смертей от коронавируса.

В регионе продолжает расти число смертей от коронавируса. За прошедшие сутки на 22августа количество умерших увеличилось еще на 1 человека и составило 192.19 человек выздоровели.Всего количество заболевших в регионе перевалило за шесть тысяч и составило 6 089 человек. Из них 5 365 уже здоровы.