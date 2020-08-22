Еще 10 свалок, расположенных на территории области подлежат ликвидации.

На текущий момент, по сообщению директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко, во Владимирской области 10 свалок подлежат ликвидации. В этом году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» планируется рекультивировать 3 объекта: в Красной Горбатке, Петушках и микрорайоне Оргтруд города Владимира. Также подано ещё три заявки для включения в федеральную программу 2021-2022 годов свалок близ города Курлово, деревень Фоминки Гороховецкого района и Ащерино Ковровского района. Кроме того, три объекта на сегодняшний день находятся на стадии разработки проектно-сметной документации: Вязниковская городская и Мстёрская свалка в Вязниковском районе и Суздальская городская. Есть два проблемных объекта, не имеющих ПСД: Камешковская и Гусь-Хрустальная свалки.