22.08.2021

2021-08-22 15:55:04

Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своём теле чип

Представляете себе Жизнь без ключей, банковских карт, паспортов и снилсов...Будущее или уже реальность? Шутки про чипирование уже давно заполонили интернет. А как это выглядит на самом деле? Опасны ли кожные имплантаты или это очередной шаг к упрощению жизни? Порассуждаем с Любовью Истратовой.



Программиста Николая Михайлова можно с легкостью назвать гиком - человеком чрезвычайно увлеченным. В его случае - высокими технологиями. Это первый известный владимирец, который установил в руку чип. Николай Михайлов, программист: «С самого детства меня привлекали технологии, и когда я узнал о подобном способе модификации своего тела, я сражу же решил это сделать. Он может хранить 1 килобайт данных. По-разному реагируют на это. Кто-то поддерживает мое решение, а кто-то считает меня сумасшедшим”.



Пока в данных чипа прописана лишь одна функция. Если поднести телефон к руке Николая, он автоматически предложит открыть диалог с ним в мессенджере Телеграмм.



-То есть если мы возьмем мой телефон, он тоже откроет диалог с тобой?







- Да.







-Давай попробуем!



Направление в биологии, которое стремится улучшить и модернизировать возможности человеческого тела называется "биохакинг". Оно зародилось ещё в 98 году прошлого века. Биохакеры улучшают себя не только с помощью диет, упражнений и практик, но и введением чипов под кожу, - рассказывает мастер модификации. Роман Верхолёзов, мастер пирсинга и модификации тела: «Первая имплантация состоялась, как я уже сказал, в 98 году прошлого века. Тогда британский ученый кибернетик Кевин Уорвик вживил себе первый чип под кожу. Чип позволял Кевину при приближении открывать и закрывать автоматические замки в лаборатории. Также, когда Кевин садился за компьютер, включался монитор. Для того времени это, естественно, был прорыв. Сейчас этим уже никого не удивить”.



NFS-чип нового поколения сохранил свою суть. Сейчас его можно подключить к системе умный дом через приложение в телефоне и установить функционал по вкусу. Например, при входе или выходе из помещения будет загораться или гаснуть свет, открываться/закрываться замки, а при касании разблокируется телефон или включится фонарик. Установка имплантанта доступна всем. Чип помещен в оболочку из биосовместимого стекла, которое практически невозможно повредить, поэтому противопоказаний немного: сахарный диабет, онкологические заболевания, беременность и период лактации. Сложнее всего - найти специалиста. Николай Михайлов, программист: «Специалиста было найти очень сложно. В большинстве клиник, точнее во всех клиниках, в которые я обратился, мне отказали”.



У профессионала имплантация не занимает больше 2-х минут. Период восстановления - до месяца. Роман Верхолёзов, мастер пирсинга и модификации тела: «Под кожу вводится игла. Далее - на аппликаторе нажимается поршень, из игла под кожу выходит чип, остается там. Кстати, размеры чипа крохотные. В длину он порядка 10 мм, в диаметре 2-3 мм”.



Сам чип обошелся Николаю в 180 долларов - это примерно 12 тысяч рублей. За такую цену открывающегося диалога маловато, но программист не собирается останавливаться. Николай Михайлов, программист: «Перепрошить можно, да. Чип может только хранить данные и больше ничего. Все остальное зависит от устройства, которое считывает эти данные и как-то их интерпретирует. Я хотел бы установить в свой автомобиль устройство для считывания NFS-меток и помощью с чипа разблокировать двери своего автомобиля”.



Роман Верхолёзов, мастер пирсинга и модификации тела: «Также уже сейчас есть функция привязки карты через приложение. Привязываете к чипу карту, и вы можете осуществлять расчет бесконтактной оплатой в магазинах, просто приложив карту к валидатору”.



Биохакинг может стать незаменимым помощником и для людей с ограниченными возможности. Совсем недавно "33Live.RuВладивосток" рассказывали про незрячего студента, который вживил себе 3 чипа. Микросхемы значительно упрощают его жизнь. Благодаря им он расплачивается в магазинах, в общественном транспорте, открывает домофон, хранит пароли и личные данные, в т.ч особенно важные - медицинские. Так что биохакеры - далеко не одиноки. Жизнь без ключей и лишних бумаг прельщает всё больше россиян. И может уже в ближайшее время, то, что удивляет нас сегодня, окажется... неприметной обыденностью.



Любовь Истратова, Егор Герасимов, Вести-Владимир.