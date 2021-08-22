Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, снятое в аэропорту Борисполь.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, снятое в аэропорту "Борисполь".В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Виталий Кличко как мэр Киева надеялся встретить немецкого политика в аэропорту, но все пошло не по его плану.Охранник не пустил градоначальника к самолету, поскольку того "не было в списке". Кличко же заявил, что, согласно протоколу, должен встречать канцлера Германии, как это было, например, в 2018 году. "Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!", – написал мэр в своем телеграм-канале, прикрепив из аэропорта.Напомним, с весны 2021-го в киевской администрации и на коммунальных предприятиях города правоохранители проводят обыски. Кличко считает это давлением на местное самоуправление со стороны Зеленского. Кстати, на обыски мэры других украинских городов.Ранее экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль , что снятие Виталия Кличко с должности может обернуться для Владимира Зеленского восемью годами лишения свободы. Он напомнил о решении Конституционного суда Украины, которое было принято в 2003 году.