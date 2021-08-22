Более всего заболевших в столице региона.

Во Владимирской области за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 189 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Более всего заболевших в столице региона Владимире – 27 случаев. На втором месте Гусь-Хрустальный, там заболели 23 человека. В Муромском районе - 22 случая, Ковровском - 19, Кольчугинском - 12, Вязниковском и Петушинском – по 11, Киржачском, Юрьев-Польском, Суздальском и Собинском – по 10. От одного до 9 заразившихся обнаружено в Александровском, Меленковском, Селивановском, Камешковском, Судогодском и Гороховецком районах. Один заболевший – в городе Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 47591 случай заболевания. Примерно четверть переболевших – жители Владимира (11129 случаев).