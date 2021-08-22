22.08.2021

2021-08-22 18:45:05

Кто в 33 регионе владеет искусством управления русской тройкой

Многие телезрители помнят заставку Вестей с бегущими лошадьми, в том числе и на наших региональных выпусках. Знаменитая телетройка стала участником Чемпионата "Крылатое сердце России". На экране это белоснежные кони. А какой окрас у них на самом деле? И кто представлял Владимирскую область, расскажет Александр Сыпченко подробнее.



Лучшие русские тройки преодолевают препятствия и выполняют фигуры высшей школы. Турнир по традиционной экипажной езде "Крылатое сердце России" на базе Московского конного завода №1 проходит впервые. В параде участников и представитель 33 региона. Тройкой орловских рысаков управляет мастер-наездник Василий Минчев, в этот раз он предстал в образе покровского ямщика. Василий Минчев, мастер-наездник: «Особо придумывать не надо было. Это было наяву, история, ямщик Василий был такой, которому доверяли сложные задачи с почтой».



А это пожалуй самая знаменитая тройка России с белоснежным коренником Александритом – та самая, которая долгие годы была визитной карточкой программы "Вести".



Формат нынешнего турнира не только значительно расширил число участников, но и вывел искусство русской тройки на новый уровень. По сути , это радикальная реновация Чемпионата России. Игорь Бочкарев, гендиректор "Росплемконзавод": "Крылатое сердце России" название сегодняшних соревнований. Это первый турнир на территории московской области для русских троек по системе традиционной экипажной езды».



Юрий Прохоров, президент турнира, гендиректор ОАО "Московский конный завод №1": “Пока у нас не такой большой список участников, всего будет 7 команд, 8 не смогла прибыть, но для первого турнира я думаю это достаточно, чтобы обкатать мероприятие».



В программе и красочное дефиле моделей в шляпках для особого случая. Кстати, этот аксессуар на таких мероприятиях, для представительниц прекрасного пола - является обязательным. Свой вклад в развитие национального символа России- русской тройки, внесла и наша область. За 8 лет было проведено 15 Владимирских трактов, включая "Кубок Губернатора". Марина Великанова, президент общества любителей экипажной езды: «Именно за этот турнир была получена национальная премия по событийному туризму и в общем этот проект дал большой толчок к развитию туризма и стал одним из брендов Владимирской области».



Сейчас искусством управления русской тройкой владеют единицы. Поэтому сохранить символ России общее дело коневодов, наездников, любителей экипажной езды и всех кому дорога история и культура нашей страны, ну а традиционный Владимирский тракт пройдет уже в начале октября этого года.



Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир