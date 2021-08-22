Песни Белые розы и Седую ночь звучат уже – страшно сказать! – 35 лет. Но все так же нравятся публике. Их исполнитель Юрий Шатунов специально прилетел на Новую волну, которая проходит в Сочи при поддержке Аэрофлота, чтоб выступить на творческом вечере и грандиозной вечеринке Димы Билана. Корреспондент Дни.ру встретился с легендарным исполнителем за кулисами.

Песни "Белые розы" и "Седую ночь" звучат уже – страшно сказать! – 35 лет. Но все так же нравятся публике. Их исполнитель Юрий Шатунов специально прилетел на "Новую волну", которая проходит в Сочи при поддержке "Аэрофлота", чтоб выступить на творческом вечере и грандиозной вечеринке Димы Билана. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным исполнителем за кулисами.Несколько лет назад Дима Билан попробовал поработать в той же стилистике, что когда-то и Юрий Шатунов – записал песню "Про белые розы". Получилась очень ностальгическая композиция с "олдскульным" звучанием и приметами, с которыми у многих связана молодость – джинсовой курткой и кассетным магнитофоном.А на концерте в рамках конкурса молодых исполнителей история закольцевалась – "Про белые розы" пел исполнитель "Белых роз" Юрий Шатунов."Дима мне сам предложил этот вариант, потому что, как оказалось, никто больше спеть эту песню не мог, – пояснил бывший лидер "Ласкового мая". – Но при этом я, вопреки устоявшемуся времени, по 90-м вообще не ностальгирую, не живу прошлым. Да и по былой популярности и не грущу. Не надо жалеть то, то ушло, оно безвозвратно. Надо искать то, что впереди!"Рассказал Шатунов и про своих наследников – сына Дэнниса, которому скоро 15, и 8-летнюю Эстеллу, рожденную в Германии. "Они самые простые дети – как и их сверстники ленятся, играют в компьютерные игры, учатся в школе, – улыбается Юра. – Я в меру строгий отец, за плохие оценки не ругаю. Ведь их можно исправить, а нервные клетки не восстанавливаются".