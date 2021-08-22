В ночь на 22 августа грузовая машина, двигавшаяся в сторону Москвы, повредила кузовом П-образную опору над Пекинкой. В результате ДТП конструкция получила повреждения. Об этом сообщает ФКУ ..

В ночь на 22 августа грузовая машина, двигавшаяся в сторону Москвы, повредила кузовом П-образную опору над Пекинкой. В результате ДТП конструкция получила повреждения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».Осмотрев объект, специалисты пришли к выводу, что есть угроза обрушения опоры на дорогу. Из-за этого с 22 августа с 17.00 на 168 километре трассы М-7, возле поворота на станцию Колокша, движение транспорта временно перекрыто.Объезд в сторону Владимира организован через автозаправку. Водителям, направляющимся в сторону Москвы, придется свернуть на Одерихино, а затем через Юрино на 165 километре выехать на М-7.О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.