Аналитик отметил, что поездка Ангелы Меркель в Москву стала прощальной.

Аналитик отметил, что поездка Ангелы Меркель в Москву стала прощальной.Президент России Владимир Путин и канцер Германии Ангела Меркель провели переговоры в пятницу, 20 августа. Главы двух государств обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. По итогам встречи политики провели пресс-конференцию.Но автор статьи на китайском медиапортале Sohu обратил внимание на букет, который преподнес Путин канцлеру Германии. Мол, такой жест очень символичный и является совокупностью прагматических соображений. Аналитик пришел к выводу, что президенту России "присуща романтика".Эта поездка в Москву стала последней для Меркель, ведь уже через месяц она уйдет с поста канцлера Германии. Автор статьи отметил, что немецкий и российский политики знакомы друг с другом очень давно. При этом у них есть как взаимопонимание, так и разногласия, подчеркнул аналитик.Напомним, во время встречи Владимир Путин Ангелу Меркель повлиять на Украину, которая не выполняет Минские соглашения. В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии проведет переговоры с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве, а также с премьер-министром Денисом Шмыгалем.