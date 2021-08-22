В субботу, 22 августа, в России отмечается День государственного флага.

В субботу, 22 августа, в России отмечается День государственного флага.Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе. Вместе с главой государства в мероприятии участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от "Единой России" на думских выборах.По словам Путина, флаг и гимн – это символы государства, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет России, продолжение традиций.Также президент назвал флаг и гимн моральным и нравственным основанием российской государственности. Путин поздравил всех граждан РФ с праздником.В День государственного флага на Поклонной горе развернули гигантский триколор размером в тысячу квадратных метров. Полотно занесено в книгу рекордов Гиннесса.День Государственного флага России установлен указом президента от 20 августа 1994 года. Бело-сине-красный флаг в качестве официального символа был восстановлен 22 августа 1991 года.