Президент Владимир Путин в День государственного флага встретился с кандидатами в депутаты Госдумы от Единой России.

Президент Владимир Путин в День государственного флага встретился с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России"."Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", — сказал глава государства.Президент призвал не забывать о важных мероприятиях, о которых шла речь на июньском съезде партии, включая меры по поддержке семей.Путин дал высокую оценку работе "ЕР" в разгар пандемии. По его словам, Россия прошла этот период гораздо эффективнее и лучше, чем многие другие развитые страны. Глава государства отметил практически полное восстановление экономики.Он добавил, что программа единороссов – "живой документ", призванный реагировать на изменения в стране и мире.На съезде "Единой России" 19 июня Владимир Путин предложил пятерку лидеров общефедерального списка партии. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября. Вместе с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании.