В Киржачском районе владельца заброшенных земель оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области. В результате проверки инспекторы ..

В Киржачском районе владельца заброшенных земель оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области.В результате проверки инспекторы ведомства обнаружили, что сельхозземли площадью 6,6 гектара, заросли травой, кустарниками и деревьями.Оба участка принадлежат одному и тому же хозяину. Мужчина получил предписание. Его обязали ввести наделы в сельхозоборот. Однако письменное внушение не подействовало.В результате на собственника составили протокол, а мировой суд оштрафовал землевладельца на 10 тысяч рублей. Специалисты надзорного органа направили в адрес нарушителя ещё одно предписание.