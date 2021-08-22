Муромский Завод трубопроводной арматуры модернизирует оборудование предприятия на сумму в 100 млн рублей. Об этом Фонд развития промышленности. Экспертный совет подтвердил выдачу кредита. ..

Муромский Завод трубопроводной арматуры модернизирует оборудование предприятия на сумму в 100 млн рублей. Об этом Фонд развития промышленности.Экспертный совет подтвердил выдачу кредита. При этом почти 79 млн будут предоставлены в виде льготного займа. На них компания обновит оборудование. Сейчас возраст почти 70% станков превышает 30 лет. Планируется, что к 2023 году производительность труда повысится на 30%.Напомним, что в Муроме выпускают продукцию для предприятий нефтегазовой промышленности, химии, и энергетики.