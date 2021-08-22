В Сети опубликовали трейлер приключенческого боевика Шугалей-3: Возвращение. Это фильм режиссера Михаила Вассербаума, где главную роль вновь исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера картины запланирована на первые числа сентября.

В Сети опубликовали трейлер приключенческого боевика "Шугалей-3: Возвращение". Это фильм режиссера Михаила Вассербаума, где главную роль вновь исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера картины запланирована на первые числа сентября.Кинотрилогияпредставляет собой рассказ о судьбе российского ученого-социолога МаксимаШугалея. Почти полтора года он провел в ливийском плену. Две предшествующиенынешнему кинопроизведению картины рассказали о пленении и пребывании героя вливийской тюрьме «Митига».Согласносюжету третьей части трилогии, Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан освобождены и возвращаются на родину. Спустянесколько месяцев с ученым выходит на связь бывший управляющий банка в Триполи Фарид. Он предлагает Шугалеювстретиться в Египте. Цель: обмен новой информацией о ливийских террористах.Ученый без промедления решает помочь старому другу.Пословам создателей киносаги, в «Шугалее-3» совместили жанры роуд-муви, политическоготриллера и приключений в стиле ИндианыДжонса. Если судить по экшн-сценам и ярким напряженным моментам, фильмбудет держать зрителя в напряжении от начала и до конца.СамМаксим Шугалей (два предыдущих фильма помогли вернуть его в Россию) рассказал,что с нетерпением ожидает выхода на экраны фильма, за съемками которогонаблюдал лично.«Еслираньше это был для меня вопрос жизни и смерти, то сейчас уже возникаетинтерес», – добавил социолог.В Петербурге на презентацию фильма «Шугалей-3» привели двугорбого верблюда.Все желающие смогли сделать с ним фото.