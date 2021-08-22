В Сети опубликовали трейлер приключенческого боевика Шугалей-3: Возвращение. Это фильм режиссера Михаила Вассербаума, где главную роль вновь исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера картины запланирована на первые числа сентября.
В Сети опубликовали трейлер приключенческого боевика "Шугалей-3: Возвращение". Это фильм режиссера Михаила Вассербаума, где главную роль вновь исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера картины запланирована на первые числа сентября.
Кинотрилогия
представляет собой рассказ о судьбе российского ученого-социолога Максима
Шугалея. Почти полтора года он провел в ливийском плену. Две предшествующие
нынешнему кинопроизведению картины рассказали о пленении и пребывании героя в
ливийской тюрьме «Митига».
Согласно
сюжету третьей части трилогии, Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан освобождены и возвращаются на родину. Спустя
несколько месяцев с ученым выходит на связь бывший управляющий банка в Триполи Фарид. Он предлагает Шугалею
встретиться в Египте. Цель: обмен новой информацией о ливийских террористах.
Ученый без промедления решает помочь старому другу.
По
словам создателей киносаги, в «Шугалее-3» совместили жанры роуд-муви, политического
триллера и приключений в стиле Индианы
Джонса. Если судить по экшн-сценам и ярким напряженным моментам, фильм
будет держать зрителя в напряжении от начала и до конца.
Сам
Максим Шугалей (два предыдущих фильма помогли вернуть его в Россию) рассказал,
что с нетерпением ожидает выхода на экраны фильма, за съемками которого
наблюдал лично.
«Если
раньше это был для меня вопрос жизни и смерти, то сейчас уже возникает
интерес», – добавил социолог.
В Петербурге на презентацию фильма «Шугалей-3» привели двугорбого верблюда.
Все желающие смогли сделать с ним фото.