Беседуют две подружки:
- Прикинь, вот бывает же сон в руку... Снится мне вчера ночью, что я в постели с таким мужчиной, и мне так хорошо... И что ты думаешь? Меня будит звонок в дверь, я иду открывать, а там стоит мой знакомый... Какую-то чушь лепечет, но я-то поняла, зачем он пришел - затащила его, он даже пискнуть не успел. Какой парень, а?
- Ой, ты знаешь, кстати, мне вчера ночью тоже снилось, что я ем такое вкусное фисташковое мороженное, что я даже проснулась. И так мне его захотелось, что я разбудила Витька и попросила его пойти и купить мне мороженного. И что ты думаешь? Он ни слова не сказал, встал оделся и пошел искать мороженное посреди ночи. Вернулся только под утро и мороженного, правда, так и не нашел, но какой парень, а?
- Ага, вот я и
еще анекдот!