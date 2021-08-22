Суздальская межрайонная прокуратура оштрафовала индивидуального предпринимателя, а также МКУ «Павловское» и «Селецкое» за нарушения Трудового кодекса. «У сотрудников, работающих на ..

Суздальская межрайонная прокуратура оштрафовала индивидуального предпринимателя, а также МКУ «Павловское» и «Селецкое» за нарушения Трудового кодекса.«У сотрудников, работающих на коммерсанта, отсутствовали трудовые договоры. В «Павловском» и «Селецком» нарушались сроки оплаты отпуска, а также не начислялась компенсация за просрочку выплаты», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.При этом в муниципальных учреждениях персонал допустили к работе без обучения, медосмотра и проверки знаний правил охраны труда.Всем организациям внесены представления.В отношении виновных должностных лиц возбуждены административные дела. Нарушителей оштрафовали.