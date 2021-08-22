Полетал на вертолёте, увидел одно из чудес России и помог заповеднику. Владимирский активист и волонтёр Дмитрий Анохин побывал на Северном Урале в республике Коми. Поехал туда не отдыхать, а

Полетал на вертолёте, увидел одно из чудес России и помог заповеднику. Владимирский активист и волонтёр Дмитрий Анохин побывал на Северном Урале в республике Коми. Поехал туда не отдыхать, а работать, причём бесплатно. Вместе с добровольцами из разных городов России Дмитрий участвовал в экологической смене. Он помогал обустраивать Печоро-Илычский заповедник и прилегающие к нему особо охраняемые