В Киржачском районе Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод общей протяженностью около 16 километров. Это позволит подключить к газу более 650 домов в деревнях

В Киржачском районе Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод общей протяженностью около 16 километров. Это позволит подключить к газу более 650 домов в деревнях Дубровка, Василёво и Рязанка. А в поселке Горка газ будет проведен также в школу, детский сад и амбулаторию. Алексей Конышев, генеральный директор АО “Газпром газораспределение Владимир” Непростые были объекты, в