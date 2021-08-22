Решение жилищных проблем и защита прав граждан в этой области стали одним из приоритетов работы парламента, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Решение жилищных проблем и защита прав граждан в этой области стали одним из приоритетов работы парламента, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Он отметил роль заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина в принятии соответствующих законов. "Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, – активно формировать законодательную базу", – написал спикер в своем .В результате принятых решений текущий год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства, считает Володин.Председатель ГД рассказал, что ситуация в отрасли была непростой: появилось много компаний-однодневок и мошенников – граждане оставались без денег и крыши над головой .Принятые законы позволили исключить финансовые риски при покупке жилья в строящемся доме, сделали деятельность застройщиков прозрачнее и защитили жилье от неправомерных посягательств, перечислил спикер."Понятие "обманутый дольщик" постепенно уходит в прошлое. Но проблема еще остается", – добавил Володин.Председатель ГД выделил законы об эскроу-счетах, о Фонде защиты прав дольщиков, о реновации, комплексном развитии территорий, защите обманутых покупателей жилья и о компенсации дольщикам и членам ЖСК.