Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Государственного флага.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Государственного флага.На протяжении веков российский триколор олицетворяет силу, мощь, национальное достоинство нашей страны, а также связь эпох и преемственность поколений, отметил председатель ГД."Символизирует свободу и независимость России. Вызывает гордость и уважение", – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.День Государственного флага России установлен указом президента от 20 августа 1994 года. Бело-сине-красный флаг в качестве официального символа был восстановлен 22 августа 1991 года.