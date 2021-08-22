Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предстоящем саммите украинской дипломатической инициативы Крымская платформа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предстоящем саммите украинской дипломатической инициативы "Крымская платформа".Мария Захарова согласна с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что саммит "Крымской платформы" – это шабаш. Мол, серьезно анализировать предстоящее мероприятие бесполезно. По словам дипломата, Киев не хочет слышать и давать слово крымчанам. Более того, украинские власти препятствуют тому, чтобы жители полуострова выражали свою позицию на международных площадках, заявила официальный представитель МИД.Также Захарова обвинила западных политиков в лицемерии. По ее словам, страны, которые утверждают, что Крым им не безразличен, вводят санкции, которые касаются жителей полуострова, не пускают на эту территорию своих туристов, журналистов, бизнесменов. А еще крымчанам отказывают в визах ЕС. "Видимо, решили наказать таким образом граждан за их свободное волеизъявление", – сказала дипломат.Захарова рассказала, что российская сторона неоднократно предлагала западным политикам посетить Крым и составить независимое мнение, узнать о проблемах полуострова, но они не нашли такую возможность. После саммита Москва ознакомится с позицией стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила официальный представитель МИД.Напомним, в 2014 году состоялся референдум в Крыму. Тогда за вхождение в РФ проголосовало 96% жителей полуострова.Ранее "Дни.ру" о том, что большинство украинцев выступило за возвращение Крыма в состав Украины. Этот опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива и социологическая служба Центра Раумкова при финансовой поддержке посольства Нидерландов.