С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154637 владимирцев

Во Владимирской области на 22 августа выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человек. Ещё 17 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 16 - в Ковровском, 12 - в Петушинском, 11 - в Кольчугинском, 14 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 14 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском и Гороховецком, по 2 - в Собинском, Киржачском и Селивановском, по 4 - в ЗАТО Радужный и Камешковском, 6 - в Вязниковском, 10 - в Суздальском, 3 - в Меленковском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154637 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41954 заболевших во Владимире, 18207 - в Ковровском районе и 17026 - в округе Муром.