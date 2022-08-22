Сегодня - День государственного флага России. Праздник был учрежден в честь возрождения...

Сегодня - День государственного флага России. Праздник был учрежден в честь возрождения исторического триколора как государственного символа Российской Федерации.Согласно современной трактовке: белый цвет означает благородство, синий - верность и честность, а красный - мужество, смелость и любовь. В день государственного флага России к владимирцам обратился глава региона Александр Авдеев. Цитата, "праздник укрепляет преемственность поколений и патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей вокруг идеи процветания и могущества страны".